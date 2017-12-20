Видео из Иваново: Ночью во дворе дома подожгли "Инфинити"

В сети появилось видео пожара от очевидца.

Сегодня ночью, 20 декабря, в Иваново полностью выгорел автомобиль "Инфинити".

В 00 часов 45 минут в единую диспетчерскую службу спасения поступил сигнал о возгорании автомобиля по адресу: г.Иваново, улица 3 Пролетная, у дома №2. Когда спасатели прибыли на место пожара в 00.52 происходило горение автомобиля по всей площади. За минуту пожарные локализовали огонь, а в 00.55 минут пожар был полностью потушен. Но, к сожалению, автомобиль полностью выгорел. Пострадавших нет. На ликвидацию пожара привлекалось 14 человек и 3 единицы спецтехники, в том числе от МЧС 12 человек и 2 единицы спецтехники.

По сообщениям в местных СМИ, дорогой автомобиль подожгли. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Видео: ВК, Рустам Салахов