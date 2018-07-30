Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 10:27
0
MShaffter
178
Код вставки плеера

Видео из Иркутска: Мужчина из окна открыл огонь по полиции и прохожим

0
 
 

В соцсетях опубликовано видео стрельбы и задержания стрелка в Иркутске.

Сегодня днем мужчина открыл огонь из окна своей квартиры.

ЧП произошло около 12 часов 30 минут по местному времени (7.30 по мск.). Мужчина 1977 года рождения из окна 5 этажа многоэтажного жилого дома открыл огонь по прохожим и полиции. Квартал оцепили полиция и военные. Сотрудникам правоохранительных органов удалось убедить мужчину прекратить огонь и сдаться. 

Мотивы стрелка уточняются. В полиции сообщают, что мужчина вел себя неадекватно, его проверяют на наличие алкогольных и наркотических веществ в организме.

Видео: ВК, ДТП 38RUS Иркутск

Теги: жесть , иркутск , новости регионов , открыл огонь
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5