Видео из Индии: Спасенный напуганный слоненок атаковал спасителя

Интернет облетело видео спасения маленького слоненка из илистой ямы.

Данный инцидент произошел в одной из Индийских деревень. Маленький слоненок угодил в котлован с илом.

Для малыша яма была слишком глубока, и слоненок никак не мог из нее выбраться самостоятельно. В какой-то момент он совсем обессилел и просто лежал на склоне скользкой ямы. Люди пришли на помощь дикому детенышу. Экскаватором прорыли траншею на одном из краев котлована, а затем ковшом того же экскаватора бережно подтолкнули слоненка наверх.

Когда измученный и напуганный слоненок оказался на свободе он набросился на своего спасителя. Он стал бивнями крушить экскаватор. Мужчины, которые были в кабине, выбрались с другой стороны и бросились наутек. После этого слоненок под бурные крики пошел восвояси.

Видео: LiveLeak