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Видео из Индии: Счастливый владелец новенького авто разбил машину через секунду после покупки

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Сам мужчина сильно не пострадал.

В Индии мужчина сразу после покупки разбил новенький автомобиль.

Данное ДТП попало в объектив камеры наблюдения. Беленький новый VW Polo с традиционным в Индии венком из цветов под аплодисменты выезжает из автосалона. Но через секунду врезается в припаркованные автомобили, а затем таранит ворота автоцентра и переворачивается на крышу.

В результате ДТП машина получила серьезные повреждения, сам горе-водитель серьезно не пострадал. Кроме того, ему придется возмещать ущерб автодилерскому центру.

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Видео: YouTube/Yatharth Chauhan

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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