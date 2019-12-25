В Чите 3-летний ребенок утопил автомобиль с людьми в салоне

Мужчина 1969 года выбраться не смог и погиб.

В Чите погиб мужчина 1969 года рождения, который скатился в машине в канал.

Пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю сообщила о проведении доследственной проверки по факту гибели мужчины на канале водозабора ТЭЦ-1, расположенного на озере Кенон. Как удалось установить, компания из 6 человек отдыхала на берегу водоема. Около 19 часов отдыхающие начали собираться и погружать вещи в машину. В салоне на водительском сидении сидел 3-летний малыш. Он смог завести автомобиль на АКП. Машина поехала в канал и сразу же затонула. В салоне был еще 9-летний мальчик и двое взрослых мужчин на заднем сидении.

Взрослые смогли спасти детей. Мужчина 1969 года утонул в машине.

После проведения проверки и выяснения всех обстоятельств трагедии будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Забайкальскому краю