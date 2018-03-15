Видео из Германии: Неизвестный пытался напасть на Ангелу Меркель

В сети появилось видео нападения на Ангелу Меркель и задержания нарушителя спокойствия.

Накануне, 14 марта, Ангела Меркель была в 4 раз переизбрана на пост канцлера Германии. В тот момент, когда Меркель выходила из Бундестага, к ней пытался прорваться смуглый мужчина, который что-то громко кричал на иностранном языке.

На выходе из здания Ангелу Меркель поджидали многочисленные журналисты, которые и сняли попытку нападения на камеры. На опубликованных кадрах видно, что мужчина пытался что-то сказать, прорвавшись к канцлеру, но был остановлен охраной и сотрудниками полиции. Мужчину схватили, взяли под руки и завели в здание для допроса.

Кто был этот мужчина и каковы мотивы его поступка на данный момент неизвестны.

Видео: YouTube/Ваня Иванов