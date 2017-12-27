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Страшные кадры из Франции: По стране прошелся шторм "Элеонора"

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Из-за сильных ветров без электричества остались более 200 тысяч человек. Есть погибшие и пострадавшие. Эйфелева башня в новогодние каникулы закрыта для посетителей.

Во Франции и соседним странам прошелся мощный ураган "Элеонора", который принес значительные разрушения. Сообщается, что один человек погиб и несколько человек пострадали.

Сообщается, что уже сейчас более 200 тысяч человек остались без электричества. Деревья и плохозакрепленные конструкции были снесены сильными порывами ветра, скорость которых доходила до 125 километров в час. Эйфелева башня закрыта для посетителей. 

На опубликованных в интернете кадрах видно насколько сильный был ветер. Волны перелетали через высокие ограждения и доходили до машин и зданий.

В соседней Великобритании предупреждают об угрозе наводнения. Ураганный ветер оставил без электроэнергии более 20 тысяч домов. Нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение в отдельных районах страны.

Видео: YouTube/ L'Obs, BFMTV

 

 

Теги: в мире , жесть , ураган , франция , шторм , элеонора
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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