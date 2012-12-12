Видео из Благовещенска: Водитель разгромил автоцентр

В сети появилось видео с камер наблюдения автоцентра.

Накануне, 1 ноября, в одном из автомобильных центров Благовещенска произошел неприятный инцидент.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент как в автоцентр автомобиль "Хонда" на большой скорости влетает в здание, разбивая стеклянные витрины и круша все подряд на своем пути. В результате инцидента 44-летний сотрудник автосервиса, 15-летняя девочка и 10-летний мальчик получили незначительные травмы. Приехавшая по вызову "скорая" увезла пострадавших в больницу. Медики осмотрели их, оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.

По словам сотрудников центра, водитель был трезв и просто перепутал педали "газ" и "тормоз". Владельцы сервиса не намерены подавать заявление на виновника погрома, сообщив, что все решат мирным путем.

Видео: Instagram/blag_dtp