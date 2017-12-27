Видео из Бийска: Экскаватор провалился сквозь землю

В социальных сетях появилось видео с места происшествия и видео вызволения из земных недр экскаватора от очевидцев.

Накануне днем, 16 января, в Бийске во время проведения ремонтных работ в микрорайоне Зеленый Клин в Бийске экскаватор провалился под землю.

ЧП произошло на улице Советской, недалеко от перекрестка Советской и Трофимова. В компании, которая производила работы, что ЧП произошло из-за надлома плиты перекрытия подземных коммуникаций. В результате ЧП ни экскаватор, ни водитель не пострадали. Целыми остались и коммуникации, которые проходят в непосредственной близости. Место происшествия было огорожено для безопасности горожан. А экскаватор при помощи тягача и крана благополучно вытащили на поверхность.

Очевидцами этого инцидента стали сотни горожан, которые поделились видеозаписями в социальных сетях.

Видео: ВК, Инцидент Бийск( Максим Чащин, Станислав Ефремов)