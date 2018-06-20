Видео: глава администрации МО "Выборгский район" представил отчет за 2018 год

Геннадий Орлов на заседании совета депутатов МО "Выборгский район" озвучил экономические показатели за минувший год.

Сегодня прошло очередное заседание совета депутатов МО "Выборгский район" в рамках которого глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов представил отчет за 2018 год.

За прошедший год промышленное производство выросло на 16%. Начиная с 2014 года экономика района выросла более чем в 1,5 раза, достигнув оборота свыше 160 миллиардов рублей. Выборгский район стабильно занимает третью строчку областного рейтинга с 7% регионального валового продукта. За последние годы экономика района отметила улучшение финансового положения целого ряда отраслей. Прибыль, полученная организациями, действующими на территории района, увеличилась до 28,5 миллиардов и более чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом.

Также, Выборгский водоканал провел перерегистрацию со Всеволожского района на Выборгский, что принесет дополнительно в бюджет района до 50 миллионов рублей. Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"



За последние 4 года наблюдается устойчивая тенденция роста сельхозпроизводства. По объему реализованной сельхозпродукции Выборгский район занимает 2 место из 18 районов Ленинградской области.

В прошлом году на международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь" птицефабрика "Роскар" отмечена наградой гран-при и двумя золотыми медалями за достижения в области птицеводства. Еще двух золотых медалей удостоены крестьянско-фермерские хозяйства и Приморская пекарня. Эти результаты, эти победы, на мой взгляд, были бы невозможны без должной финансовой поддержки. Только в 2018 году бюджетная поддержка из консолидированного бюджета Выборгского района выросла в размере до 20,7 миллионов рублей. Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"



В 2018 году район занимал 2 место по области по выделению субсидий для поддержки сельхозпредприятий, в 2019 году - 1 место.

Выборгский район на протяжении последних лет активно застраивается. Ежегодно вводится более 100 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, в прошлом году инвесторы вложили 21,2 миллиарда рублей на реализацию масштабных проектов по строительству комплексов по сжижению газа и расширения существующих мощностей.

В области бюджетной политики на 2019 год поставлено несколько задач: привлечение собственных доходов, снижение кредиторской задолженности, рациональное расходование бюджетных средств.

Если мы ведем статистику с 2015 года по настоящее время, то на 1 января 2015 года кредиторская задолженность, я имею ввиду подрядные организации, составляла около 1,2 миллиарда и 680 миллионов рублей - перед финансовыми учреждениями. Последние 3 года у нас профицитный бюджет, то есть мы рассчитались со всеми кредиторами,которые у нас есть, и перед финансовыми учреждениями остался долг в размере 300 миллионов. Геннадий Орлов,глава администрации МО "Выборгский район"

Состояние развития малого и среднего бизнеса района является одним из главных направлений работы. В прошлом году был установлен целый ряд преференций, имеется необходимая инфраструктура поддержки. Такие меры установлены местной администрацией совместно с депутатским корпусом. На территории района осуществляют деятельность более 6,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Количество индивидуальных предпринимателей выросло до 4 тысяч.

Видео: Piter.TV