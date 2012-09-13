Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 12:15
0
Butenko
231
Код вставки плеера

Видео: фура с хлопком полностью сгорела в Ивановской области

0
 
 

В небольшом городке Кинешма Ивановской области минувшей ночью горела фура с хлопком.

Фура, груженая сельскохозяйственным товаром, загорелась минувшей ночью в Кинешме. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Очевидцы сняли на видео мощный пожар. На уникальных кадрах видно, что огонь охватил весь грузовик. Время от времени его кузов ярко вспыхивает, а из открытых частей фуры валит белый дым.

По последним данным, в грузовике находились сотни килограммов хлопка. Известно, что возгорание было замечено в 20 часов вечера на Рылеевской улице. Водителя фуры в это время не было внутри машины. Как оказалось позже, грузовик приехал в Иваново из Таджикистана. К счастью, во время возгорания никто не пострадал. Сотрудники МЧС смогли потушить огонь всего за 10 минут.

На видео с места происшествия можно рассмотреть оперативную работу пожарных. Здесь же видно, что фура стоит на свободном пространстве, рядом с ней нет других машин. Такое стечение обстоятельств помогло жителям Кинешмы избежать массового автомобильного пожара.

Видео: YouTube

Теги: пожар в кинешме , происшествия россия , фура с хлопком сгорела
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5