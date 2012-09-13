Видео: фура с хлопком полностью сгорела в Ивановской области

В небольшом городке Кинешма Ивановской области минувшей ночью горела фура с хлопком.

Фура, груженая сельскохозяйственным товаром, загорелась минувшей ночью в Кинешме. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Очевидцы сняли на видео мощный пожар. На уникальных кадрах видно, что огонь охватил весь грузовик. Время от времени его кузов ярко вспыхивает, а из открытых частей фуры валит белый дым.

По последним данным, в грузовике находились сотни килограммов хлопка. Известно, что возгорание было замечено в 20 часов вечера на Рылеевской улице. Водителя фуры в это время не было внутри машины. Как оказалось позже, грузовик приехал в Иваново из Таджикистана. К счастью, во время возгорания никто не пострадал. Сотрудники МЧС смогли потушить огонь всего за 10 минут.

На видео с места происшествия можно рассмотреть оперативную работу пожарных. Здесь же видно, что фура стоит на свободном пространстве, рядом с ней нет других машин. Такое стечение обстоятельств помогло жителям Кинешмы избежать массового автомобильного пожара.

Видео: YouTube