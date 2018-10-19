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Видео: доставщик "Яндекс. Еды" развозил заказы с ребенком на шее

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Мужчину заметили в ресторанном дворике на станции метро "Старая Деревня".

Сотрудник сервиса "Яндекс. Еда" занимается доставкой не только пищи, но еще и детей. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем необычной сцены в одном из торговых центров Петербурга. 

Мужчину с фирменным рюкзаком и маленьким мальчиком, который сидит у него на плечах, заметили на фудкорте в ТК около станции метро "Старая Деревня" днем 12 августа. По всей видимости, сотрудник сервиса направлялся за новым заказом. Кем приходится ему ребенок - неизвестно, однако сцена вызвала положительные эмоции у петербуржцев. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что танец девушки в движущемся вагоне метро в Петербурге поднял настроение пассажирам

Видео: Piter.TV 

Теги: доставка детей, доставка еды, яндекс еда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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