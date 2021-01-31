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Видео: дорожная полиция заблокировала движение протестующих в районе Фонтанки

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Участникам оппозиционного шествия приходится разворачиваться и искать другие маршруты до Сенной площади.

Канал Piter.TV публикует эксклюзивные кадры изнутри несанкционированного протестного шествия по Санкт-Петербургу. Как передает наш корреспондент Федор Быков, колонна оппозиции во время движения от Пионерской площади к Сенной площади была остановлена силовиками в районе Фонтанки. Сотрудники дорожной полиции заблокировали пешеходные переходы в сторону Сенной площади. Даже в тех случаях, когда на светофорах зажигались "зеленые человечки", сотрудники дорожной полиции "давали движение" автомобильному транспорту. В какой-то момент здесь же появились грузовики "Росгвардии".

Как результат, значительная часть участников несогласованной акции направилась на соседние улицы в надежде пересечь Фонтанку в другом месте.  

Отметим, что по последним данным, движение основной части колонны направилось к Вознесенскому проспекту. По наблюдениям Piter.TV, силовики продолжают точечные задержания. 

Теги: алексей навальный, набережная реки фонтанки, новости спб, протесты 31 января
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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