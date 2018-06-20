Видео: библиотека Аалто присоеденится к всероссийской акции "Библионочь – 2019"

Директор библиотеки Аалто рассказала о планах на предстоящую библионочь.

19 апреля в седьмой раз библиотека имени А. Аалто присоеденится к всероссийской акции "Библионочь". В этом году тематикой события станет театр. Сотрудники библиотеки обещают, что в ходе акции посетители смогут принять участие в мастер-классах по импровизации, а также узнать как и из каких книг рождались театральные сценарии.

По словам директора библиотеки Елены Рогозиной, любая театральная постановка начинается именно с библиотеки. Потому библиотека имеет неразрывную связь с театральной сценой. Ведь именно в стенах библиотек и на страницах книг

рождаются все успешные и интересные театральные постановки.

Видео: Piter.TV