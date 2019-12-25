Видео: Зеленский испугался громкого звука

Владимир Зеленский испугался громкого звука и взволновал свою охрану. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале "Страна.ua". Инцидент произошел во время рабочей поездки государственного лидера после церемонии, посвященной открытию ледовой арены Mariupol Ice Center в Мариуполе.
После торжественного открытия на арене начался хоккейный матч между командами из Мариуполя и киевским "Соколом". В это время Зеленский проводил встречу со спортсменами, тренерами и чиновниками. В какой-то момент в помещении раздался громкий звук. Политику пришлось закрыть уши и дернуться от неожиданности.
Все нормально, нормально. Сижу
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Фото: Pixabay.com
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