Видео: В Выборгском районе завершился форум "Идея"

Мероприятие проходило по трем направлениям: "Пространство будущего", "Пространство творчества" и "Пространство развития".

С 20 по 22 сентября на базе ДОЛ "Алые паруса" (пос. Пески) вел свою работу муниципальный молодежный образовательный форум "Идея". В нем прияли участие 250 человек.

Мероприятие проходило по трем направлениям: "Пространство будущего", "Пространство творчества" и "Пространство развития".

Для участников "Идеи" были подготовлены образовательная программа, тренинги, мастер-классы, выступления ведущих спикеров и бизнес-тренеров, интеллектуальная игра и др.

В рамках форума состоялся конвейер проектов, по итогам которого победители получили финансовую поддержку для реализации своих идей. Всего было заявлено 18 проектов.

Грантовый фонд Конвейера в этом году составил 200 тысяч рублей. Средства, выделенные из областного бюджета, между собой поделили 9 победителей, которые успешно защитили свои проекты по теме: "Год здорового образа жизни в Ленинградской области".

В завершение "Идеи" участникам были вручены сертификаты о прохождении образовательной программы, а также денежные сертификаты на реализацию лучших социальных проектов.

Организаторы форума: комитет по молодежной политике Ленинградской области, комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", комитет образования администрации МО "Выборгский район", МАУ "Межпоселенческий центр культуры и молодежного творчества", МБОУ ДО "Дворец творчества", МАУ "Дом молодежи", МОМО "Совет молодежи Выборгского района", ДОЛ "Алые паруса" МО "Выборгский район".

Видео: Piter.TV