Видео: В Выборге прошло заседание комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству

Главным партнером Выборга в сфере международного сотрудничества является Финляндия, в частности, приграничные города Лаппеенранта, Иматра и Хамина.

В минувший вторник, 13 ноября, в малом зале совета депутатов МО "Выборгский район" (ул. Крепостная, д. 35) состоялось очередное заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по межпарламентскому сотрудничеству.

В мероприятии приняли участие представители Законодательного собрания Ленинградской области, Мурманской, Новгородской, Калиниградской областных Дум, Псковского областного собрания депутатов, совета депутатов МО "Выборгский район", а также городских советов Иматры и Лаппеенранты (Финляндская Республика).

Главными темами участников собрания стали основы приграничного сотрудничества России и ЕС на период 2014-2020 годов. Также на заседании обсуждались вопросы международного сотрудничества регионов Северо-Запада России с Китайской Народной Республикой.

В рамках заседания участники также обсудили практику реализации на территории субъектов Северо-Запада России Федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества" и программ приграничного сотрудничества Россия-ЕС на период 2014-2020 годов. Кроме того, они подвели итоги работы комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству в 2018 году.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Piter.TV