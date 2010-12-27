В Выборге прошло заседание комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству

Главным партнером Выборга в сфере международного сотрудничества является Финляндия, в частности, приграничные города Лаппеенранта, Иматра и Хамина.

В минувший вторник, 13 ноября, в малом зале совета депутатов МО "Выборгский район" (ул. Крепостная, д. 35) состоялось очередное заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по межпарламентскому сотрудничеству.

В мероприятии приняли участие представители Законодательного собрания Ленинградской области, Мурманской, Новгородской, Калиниградской областных Дум, Псковского областного собрания депутатов, совета депутатов МО "Выборгский район", а также городских советов Иматры и Лаппеенранты (Финляндская Республика).

Поприветствовал участников заседания глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Председатель комитета по внутренней политике и международным связям районной администрации Владимир Васильев представил собравшимся презентацию о Выборгском районе. Он отметил, что в рамках международного сотрудничества наше муниципальное образование взаимодействует с муниципалитетами из восьми стран мира: Финляндии, Китая, Норвегии, Латвии, Израиля, Шотландии, Республики Беларусь и Германии.

Главным партнером МО "Выборгский район" в сфере международного сотрудничества является Финляндия, в частности, приграничные города Лаппеенранта, Иматра и Хамина. Так, за годы дружественных отношений удалось прийти к сотрудничеству в организации совместных молодежных, культурных и спортивных мероприятий, в развитии туризма. Помимо межмуниципальных соглашений Выборгский район участвует и в проектной деятельности, в частности, в проведении мероприятий, направленных на улучшение экологической среды и т. д.

В рамках заседания участники также обсудили практику реализации на территории субъектов Северо-Запада России Федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества" и программ приграничного сотрудничества Россия-ЕС на период 2014-2020 годов. Кроме того, они подвели итоги работы комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству в 2018 году.

В завершении для гостей Выборга была проведена обзорная экскурсия по городу.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО