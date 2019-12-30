Видео: В Лас-Вегасе 93-летний дед застрелил работника домоуправления из-за прорыва трубы

Скандал вышел из-за прорыва водопровода и затопления квартиры престарелого американца.

В США 93-летний мужчина застрелил работника коммунальной службы из-за прорыва трубы.

Телеграм-канал HUE сообщает, что ЧП произошло в Лас-Вегасе. В квартире у пожилого американца прорвало трубу и затопило квартиру. Имуществу старика был причинен значительный ущерб. Престарелый американец пришел выяснять отношения в домоуправление. Не удовлетворенный ответом, дедуля вытащил пистолет и дважды выстрелил в сотрудника домоуправления.

При задержании полицейские выстрелили в вооруженного дедушку, но промахнулись, попав в воротник пальто. По сообщениям в местных СМИ, пожилой американец страдает психическим расстройством.

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Видео: HUE