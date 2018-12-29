Видео: В Калужской области уроженец Закавказья ограбил букмекерскую контору

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения момента ограбления.

В Калужской области мужчина в маске с топором и пистолетом ограбил букмекерскую контору.

Мужчина зашел в офис и потребовал у женщины - кассира наличные. Потом не выдержал, разбил стекло, перелез и сам забрал деньги, после чего скрылся. Грабителя уже поймали. Им оказался житель Закавказья 40 лет.

На опубликованных кадрах женщина зовет постоянно какого-то Артура, который в конце говорит напуганной женщине "а что я могу сделать?".

Сейчас задержанный находится в СИЗО. Полиция ведет расследование.

Видео: МВД РФ