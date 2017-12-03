Видео: В Бишкеке мужчина пнул в живот годовалого ребенка

Снятое очевидцами видео жестокого обращения с ребенком послужило поводом к заведению уголовного дела

В сети появился ролик, на котором видно, как мужчина в красной куртке стоит около малышка, который упал и не может встать. Вместо того, чтобы помочь ребенку, отец пнул мальчика в живот с такой силой, что он отлетел на метр.

Инцидент произошел 2 декабря в микрорайоне "Улан-2". Ребенок лежал животом на заснеженном тротуаре и пытался встать. После нескольких неудачных попыток малыш перевалился на спину. Задержанный подошел к нему и грубо пнул ногой в живот, после чего поднял, отряхнул и потащил за собой. Видео привлекло внимание сотрудников полиции, которые оперативно смогли найти отца.

ГУВД Бишкека сообщает, что 40-летниц местный житель задержан. По факту случившегося ведется следствие. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

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