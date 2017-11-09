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Видео:Патрисия Каас спела на дне рождения миллиардера Араза Агаларова

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В сети появилось видео с дня рождения миллиардера Араза Агаларова, где спела Патрисия Каас.

Накануне прошел праздник в честь дня рождения президента группы компаний Crocus Group Араза Агаларова. Поздравить именинника пришли не только российские звезды, но и Патрисия Каас, которая исполнила песню.

Мероприятие посетили Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым, Андрей Фомин, Маша Федорова, Андрей Малахов и другие известные персоны. На праздник пришла даже Светлана Медведеева, которая станцевала с именинником.

Видео, где французская певица выступает на сцене с трогательной песней появилось в сети.  

Видео: Instagram/nives_

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Категории: Мировые новости

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