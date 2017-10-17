Видео: Гнойный будет судить новое вокальное шоу

В сети появился тизер нового вокального шоу на телеканале СТС. В качестве одного из членов жюри выступит репер Гнойный, а ведущей станет Вера Брежнева.

В сети появился тизер нового вокального шоу "Успех" на телеканале СТС .



Стало известно, что в качестве одного из членов жюри перед зрителями предстанет репер Гнойный. Ведущей проекта станет Вера Брежнева.



В видеоролике юный основатель движения "Антихайп" бросает вызов Филиппу Киркорову, сидящему на троне из микрофонов. В ответ на возмущение Киркорова, эффектно появляющаяся Вера Брежнева объясняет звезде эстрады, что на этом шоу каждый может кинуть вызов признанному лидеру.



Шоу стартует 5 ноября на телеканале СТС.





Видео: ВКонтакте/Успех