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Видео: Гнойный будет судить новое вокальное шоу

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В сети появился тизер нового вокального шоу на телеканале СТС. В качестве одного из членов жюри выступит репер Гнойный, а ведущей станет Вера Брежнева.

В сети появился тизер нового вокального шоу "Успех" на телеканале СТС .

Стало известно, что в качестве одного из членов жюри перед зрителями предстанет репер Гнойный. Ведущей проекта станет Вера Брежнева.

В видеоролике юный основатель движения "Антихайп" бросает вызов Филиппу Киркорову, сидящему на троне из микрофонов. В ответ на возмущение Киркорова, эффектно появляющаяся Вера Брежнева объясняет звезде эстрады, что на этом шоу каждый может кинуть вызов признанному лидеру.

Шоу стартует 5 ноября на телеканале СТС. 

Видео: ВКонтакте/Успех  

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Категории: Новости России

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