Видео: на КАДе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

От удара одну из машин отбросило на дорожное ограждение.

Сегодня днем на 85 км КАД в сторону Кронштадта произошла страшная авария: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. Мобильный корреспондент Piter.TV снял ДТП на видео.

На записи видно три разбитые машины, из капотов которых валит густой дым. От сильного удара легковушку выбросило прямо на дорожное ограждение. Скорая помощь и ГИБДД на место происшествия пока не приехала. На обочине остановились неравнодушные люди. Они вытащили тела нескольких пассажиров из раскуроченных автомобилей и положили на асфальт. Пострадавшие в аварии находятся без сознания, о степени их повреждений пока ничего неизвестно. На месте ДТП образовалась большая пробка.

Видео: Piter.TV