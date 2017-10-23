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Видео: Алла Пугачева показала Лайме Вайкуле, где замурованы ее бывшие мужья

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В Instagram Максима Галкина появилось забавное видео, на котором Алла Пугачева показывает Лайме Вайкуле, где "замурованы" ее бывшие мужья.

Максим Галкин продолжает удивлять фанатов забавными видео из жизни своей семьи.

В этот раз в ролике участвует давняя подруга Пугачевой Лайма Вайкуле. На видео две женщины разгуливают по замку, где живет семья Пугачевой и заглядывают в деревянные двери. Когда они подходят к одной из них, Пугачева сообщает, что туда заходить нельзя, ведь там замурованы ее бывшие мужья и тревожить их не стоит.

А другая дверь, к которой подходят певицы, по словам Пугачевой, подготовлена специально для Лаймы Вайкуле.

Поклонники оценили юмор и также отметили, что обе певицы прекрасно выглядят.

Видео: Instagram/maxgalkinru  

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Категории: Новости России

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