Видео: Алла Пугачева показала Лайме Вайкуле, где замурованы ее бывшие мужья

В Instagram Максима Галкина появилось забавное видео, на котором Алла Пугачева показывает Лайме Вайкуле, где "замурованы" ее бывшие мужья.

Максим Галкин продолжает удивлять фанатов забавными видео из жизни своей семьи.



В этот раз в ролике участвует давняя подруга Пугачевой Лайма Вайкуле. На видео две женщины разгуливают по замку, где живет семья Пугачевой и заглядывают в деревянные двери. Когда они подходят к одной из них, Пугачева сообщает, что туда заходить нельзя, ведь там замурованы ее бывшие мужья и тревожить их не стоит.



А другая дверь, к которой подходят певицы, по словам Пугачевой, подготовлена специально для Лаймы Вайкуле.



Поклонники оценили юмор и также отметили, что обе певицы прекрасно выглядят.





Видео: Instagram/maxgalkinru