Видео: на трассе Выборг-Светогорск появятся новые ограничения по движению транспорта

Ограничения предполагается ввести уже с 20 мая.

По сообщению управления федеральных автодорог "Северо-Запад", мосты через реки Черная, Унтерниска и Вуокса находятся в аварийном состоянии. В связи с этим, с 20 мая предполагается ввести здесь ограничения движения для большегрузов.

Трасса Выборг-Светогорск передана в федеральную собственность более двух лет назад. Практически сразу же после передачи было проведено диагностическое обследование мостов, расположенных на данной дороге. По итогу три моста из пяти оказались аварийными.

Мост через реку Черная попадает под программу капремонта, в рамках которого работы начнутся совсем скоро, уже к концу июня предполагается возвести временное сооружение для движения транспорта. Мост через реку Унтерниска, протекающую по территории Светогорска, тоже в аварийном состоянии. Исполняющий обязанности начальника управления федеральных дорог "Северо-запад" Дмитрий Кузнецов настоятельно рекомендовал данный мост закрыть и перепустить движение в объезд.

По двум данным мостам было принято решение: до момента возведения временной переправы (декабрь этого года) на мосту будет введено реверсивное движение, ограничение по скорости 40 км/ч и нагрузкой на ось – не более 8 тонн.

Что касаемо моста через реку Вуокса, то тут ситуация сложилась куда более сложная. Ремонтировать его необходимо, но и движение по нему закрывать нельзя, иначе могут встать предприятия, в числе которых предприятие стратегического значения.

Самый сложный объект - мост через реку Вуокса. По его техническому состоянию имеется небольшая, но отрицательная динамика. Росавтодор предложил установить ограничения, которые не могут выполнить наши предприятия. Это предложение пока нас не устроило. Вместе с этим мы понимаем всю ответственность принимаемых решений, потому что, в первую очередь, мы ставим безопасность жителей, во вторую - необходимость сохранения предприятий, дать возможность продолжать функционировать предприятиям. По мосту через Вуоксу решение пока не принято. По итогам совещания участниками собрания было предложено выйти на другую площадку - под эгидой губернатора Ленинградской области для того, чтобы можно было принимать более волевые решения, которые будут относиться не только к ограничению определенной массы, а, может быть, созданию в ограниченное время альтернативных переправ через реку Вуокса. Сергей Давыдов, глава администрации МО "Светогорское ГП"

Фото, видео: Piter.TV