Выдавший себя за инвалида житель Владивостока получил более 600 тыс. руб

Мужчину подозревают по части 3 статьи 159.2 УК РФ.

Выдавший себя за инвалида житель Владивостока получил более 600 тысяч рублей. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета России. В настоящее время житель Приморья подозревается в незаконном оформлении документов с помощью которых он получил 618,5 тысяч рублей в качестве социальной выплаты.

В надзорном ведомстве полагают, что мужчина в июне 2015 года незаконно оформил инвалидность III группы. Далее он направил соответствующие документы о назначении ему страховой пенсии по инвалидности в Пенсионный фонд России. Предположительно, справку нарушителю помогал оформлять знакомый за денежное вознаграждение. По отработанной схеме злоумышленник ежегодно предоставлял документы, а далее распоряжался пенсией по собственному усмотрению.

С июня 2015 года по август 2020 года подозреваемому были перечислены денежные средства...Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. пресс-служба СК РФ

Сейчас приморца обвиняют по части 3 статьи 159.2 УК РФ (за мошенничество при получении выплат).

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Фото: Piter.tv