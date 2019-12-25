Второго фигуранта дела о пожаре на АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

Инженер два месяца будет находиться под домашним арестом.

Второго фигуранта уголовного дела о пожаре на АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы судебной инстанции. Выбрана мера пресечения для инженера автозаправочной станции. Постановление огласил Центральный районный суд города. Ранее о заключении подозреваемого под стражу ходатайствовали следователи. Однако фигуранта дела освободили из-под стражи прямо на заседании.

В отношении обвиняемого Киселя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 дней, то есть до 14 августа. пресс-служба суда

Напомним, что на территории АЗС "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в понедельник 14 июня был зафиксирован пожар. Площадь возгорания составила порядка 1 200 квадратных метров. Пострадавшими считаются 35 человек. Основной версией трагедией специалисты считают незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил расследование по части 2 статьи 238 УК РФ. Ранее суд арестовал директора АЗС.

Фото: Telegram / LIFE SHOT