Выдачу знака "Родившемуся в Санкт-Петербурге" планируют упростить

В Смольном решили упростить выдачу знака "Родившемуся в Санкт-Петербурге", что следует из проекта постановления правительства города, размещенного на сайте администрации и проходящего антикоррупционную экспертизу.
Знак планируют выдавать новорожденным, появившимся на свет на территории Петербурга, независимо от их гражданства и места жительства родителей. Ранее при выдачи знака эти критерии учитывали.
По мнению чиновников, инициатива увеличит "число обращений в медицинские учреждения Северной столицы за услугами по родовспоможению".
Ранее на Piter.TV: Смольный прогнозирует снижение рождаемости в Петербурге.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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