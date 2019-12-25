Выдачу знака "Родившемуся в Санкт-Петербурге" планируют упростить

По мнению чиновников, мера увеличит "число обращений в медицинские учреждения Северной столицы за услугами по родовспоможению".

В Смольном решили упростить выдачу знака "Родившемуся в Санкт-Петербурге", что следует из проекта постановления правительства города, размещенного на сайте администрации и проходящего антикоррупционную экспертизу.

Знак планируют выдавать новорожденным, появившимся на свет на территории Петербурга, независимо от их гражданства и места жительства родителей. Ранее при выдачи знака эти критерии учитывали.

По мнению чиновников, инициатива увеличит "число обращений в медицинские учреждения Северной столицы за услугами по родовспоможению".

Ранее на Piter.TV: Смольный прогнозирует снижение рождаемости в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)