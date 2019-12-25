Вице-губернатору Эргашеву вынесли предостережение за нарушения во время пандемии

Прокуратура вынесла предостережение по факту нарушений в апреле 2020 года.

Городская прокуратура вынесла предостережение вице-губернатору Олегу Эргашеву по фактам нарушений в апреле 2020 года, касающихся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина.

Ведомство сочло одной из причин роста числа зараженных коронавирусом длительность процесса перепрофилирования больниц города в инфекционные стационары. Помимо этого стационары не были вовремя обеспечены СИЗ, так как потребность в них резко возросла. Поэтому прокуратура приняла решение объявить председателю комитета по здравоохранению Олегу Эргашеву. Отмечается, что заявители не считают такое положение дел удовлетворительным и будут добиваться возбуждения уголовного дела.

По данным на 21 июня 1 936 медиков города были заражены коронавирусом при работе с пациентами, 18 из них умерли.

Ранее мы писали, что в Петербурге подскочил коэффициент распространения коронавируса.

Фото: Piter.TV