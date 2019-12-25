Вице-губернатор Пиотровский вошел в рейтинг самых стильных мужчин GQ

Специалисты оценили винтажные кроссовки Пиотровского-младшего.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, отвечающий за культуру и спорт, вошел в рейтинг самых стильных мужчин по версии журнала GQ. Политик занял 53 место, уступив Джорду Клуни.

Попасть в список Пиотровскому помогли кроссовки Air Jordan, которые он совмещает с деловыми костюмами. В журнале отметили, что уже видели издателя в похожем образе год назад, но тогда он был немного удачнее.

Также в рейтинг самых стильных в 2021 году вошли Иван Ургант, Илья Прусикин из группы Little Big, Данила Козловский, Федук и другие. Лидером оказался Александр Гудков. Также в тройке оказались Иван Дорн и Гарри Стайлс.

Ранее Piter.TV уже обращал внимание на особый стиль нового вице-губернатора и тогда же рассказали, что известно о его деятельности.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский