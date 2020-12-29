Вице-губернатор Ирина Потехина сравнила участие в митингах с алкоголем и сексом

Чиновница отметила, что детям хочется прикоснуться ко взрослым темам и получить адреналин и приключения.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина разъяснила в соцсетях свою позицию по поводу вовлечения детей в политику. Как чиновница рассказала на своей страничке "ВКонтакте", ее имени приписывают запугивание родителей перед оппозиционным митингом 23 января.

Потехина отметила, что детям в силу возраста хочется приключений и адреналина, а также пробы взрослых тем – алкоголя, секса, политики. Взрослым, по словам чиновницы, не хочется, чтобы дети раньше времени приобщались к этим вопросам, поэтому родители должны уберегать еще не сформировавшихся детей от опасных ситуаций. В школах, заметила Потехина, нет места политическим манипуляциям, а педагоги работают по принципу "не навреди".

Сегодня наших детей зовут на баррикады. Тик-ток заполнен инструкциями: как промывать глаза молоком, если в них попал слезоточивый газ, как обмануть родителей, чтобы убежать на митинг, как собрать походную аптечку... Все это упаковывается в романтичную обертку - "ты крут, ты сможешь". <...> И не у каждого хватит "тормозов" - не повестись на провокации манипуляторов. Ирина Потехина

Чиновница призвала родителей помочь детям трезво разобраться в происходящем, научить их соблюдать законы страны и следить за тем, чтобы знакомство с новыми жизненными ситуациями происходило у детей в соответствии с их возрастом.

Ранее мы писали, что в Петербурге экс-мундепа Уткину арестовали на 10 суток за одиночный пикет.

Фото: ВКонтакте / Ирина Потехина