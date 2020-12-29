В Петербурге экс-мундепа Уткину арестовали на 10 суток за одиночный пикет

В пятницу, 22 января, Куйбышевский суд Петербурга арестовал бывшего муниципального депутата Светлану Уткину на 10 суток за участие в одиночном пикете, сообщила активистка в своем telegram-канале.
Суд признал Уткину виновной в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ). Напомним, акции в защиту зеленых насаждений Петербурга прошли у Гостиного двора во вторник, 19 января. Обычно такие акции проходят без серьезного силового сопровождения со стороны полиции. Однако в этот раз из-за пикетов сторонников Алексея Навального задерживали всех, кто доставал плакаты.
Ранее мы писали, что прокуратура предупредила об ответственности за участие в митинге 23 января.
Фото: Привет, это Уткина! / telegram
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