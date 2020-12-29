  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге экс-мундепа Уткину арестовали на 10 суток за одиночный пикет
Сегодня, 20:38
41
smirenny

В Петербурге экс-мундепа Уткину арестовали на 10 суток за одиночный пикет

0 0

Уткину признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

В пятницу, 22 января, Куйбышевский суд Петербурга арестовал бывшего муниципального депутата Светлану Уткину на 10 суток за участие в одиночном пикете, сообщила активистка в своем telegram-канале. 

Суд признал Уткину виновной в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ). Напомним, акции в защиту зеленых насаждений Петербурга прошли у Гостиного двора во вторник, 19 января. Обычно такие акции проходят без серьезного силового сопровождения со стороны полиции. Однако в этот раз из-за пикетов сторонников Алексея Навального задерживали всех, кто доставал плакаты.

Ранее мы писали, что прокуратура предупредила об ответственности за участие в митинге 23 января.

Фото: Привет, это Уткина! / telegram

Теги: арест на 10 суток, экс-мундеп уткина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
amernoves
Сегодня 21:26

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 2202 2006 5997 4719

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии