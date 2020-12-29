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Прокуратура предупредила об ответственности за участие в митинге 23 января
Сегодня, 19:55
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smirenny

Прокуратура предупредила об ответственности за участие в митинге 23 января

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В ведомстве отметили, что время и место проведения митинга было не согласовано.

Петербургская прокуратура предупредила жителей и гостей города об ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, объявления о котором появились в социальных сетях. 

В ведомстве отметили, что время и место митинга – 23 января на Сенатской площади – было не согласовано, а значит является незаконным. Таким образом, участие в мероприятие может повлечь за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

Также с требованием заблокировать сайты, призывающие молодежь и несовершеннолетних принять участие в незаконных публичных мероприятиях, выступила Генеральная прокуратура. 

Ранее мы писали, что в Петербурге начали выставили ограждения у места проведения митинга за Навального.

Фото: Piter.TV

Теги: митинг, петербург, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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