В Петербурге начали выставили ограждения у места проведения митинга за Навального

Ограждения выставили у метро "Гостиный двор".

В пятницу, 22 января, у метро "Гостиный двор" установили ограждения, сообщил telegram-канал "Апология протеста".

Городской штаб Навального планирует завтра закончить в этом месте несогласованный митинг в поддержку задержанного оппозиционера.

Отмечается, что после того, как политика Алексея Навального задержали после возвращения из Германии, у Гостиного двора прошли одиночные пикеты – там задержали около 50 человек, среди которых оказались муниципальные депутаты и журналисты.

Ранее мы писали, что родителей школьников Петербурга призвали не пускать детей на митинг в субботу.

Фото: telegram-канал "Апология протеста"