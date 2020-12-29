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В Петербурге начали выставили ограждения у места проведения митинга за Навального
Сегодня, 18:59
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smirenny

В Петербурге начали выставили ограждения у места проведения митинга за Навального

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Ограждения выставили у метро "Гостиный двор".

В пятницу, 22 января, у метро "Гостиный двор" установили ограждения, сообщил telegram-канал "Апология протеста". 

Городской штаб Навального планирует завтра закончить в этом месте несогласованный митинг в поддержку задержанного оппозиционера.  

Отмечается, что после того, как политика Алексея Навального задержали после возвращения из Германии, у Гостиного двора прошли одиночные пикеты – там задержали около 50 человек, среди которых оказались муниципальные депутаты и журналисты. 

Ранее мы писали, что родителей школьников Петербурга призвали не пускать детей на митинг в субботу.

Фото: telegram-канал "Апология протеста"

Теги: митинг, петербург, протест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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