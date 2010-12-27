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Игорь Албин рассказал, что все пострадавшие при взрыве в "Перекрестке" получат помощь
Сегодня, 15:38
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lesjasap
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Игорь Албин рассказал, что все пострадавшие при взрыве в "Перекрестке" получат помощь

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Вице-губернатор Петербурга нашел признаки международного терроризма в взрыве "Перекрестка".

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отметил, что взрыв в магазине “Перекресток” может оказаться связанным с деятельностью международных террористов.
 
Такое заявление политик сделал во время открытия дорожно-строительной лаборатории по контролю качества. По мнению чиновника, это был очередной вызов преступников для жителей города. Спикер отметил, что ни один пострадавший не останется без помощи и поддержки со стороны администрации. 
 
Игорь Албин призвал петербуржцев быть внимательными и бдительными, особенно во время новогодних и рождественских праздников.
Теги: вице-губернатор , заявление , игорь албин , перекресток
Категории: Новости СПб

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