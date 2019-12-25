Бывший вице-губернатор Петербурга Кичеджи продаёт интернет-журнал “Интересант” на “Авито”

Стоимость журнала оценивается в 6,2 млн. рублей.

В пятницу, 12 марта, бывший вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи выставил на продажу журнал "Интересант" на интернет-сервисе "Авито".

В объявлении сказано, что интернет-сми существует с 2016 года. Издание имеет собственную аудиторию читателей, множество архивных статей, первые позиции в поисковой выдаче, а также группы в социальных сетях. В комплекте покупателю предлагаются доменное имя, сайт, лицензия, а также права управлением сайтом и группами в социальных сетях.

Причина продажи: непрофильный актив говорится в объявлении.

Известно, что Кичеджи планирует освоить гостиничный бизнес. В ближайшее время у бывшего вице-губернатора Петербурга откроется отель "Богема" на Мучном переулке.

С 2011 по 2014 годы Василий Кичеджи являлся вице-губернатором Петербурга в сферах науки, образования, культуры, спорта и СМИ.

Ранее мы писали, что в Смольном официально объявили о смене полномочий у вице-губернаторов.

Фото: baltphoto.ru