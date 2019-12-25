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Бывший вице-губернатор Петербурга Кичеджи продаёт интернет-журнал “Интересант” на “Авито”
Сегодня, 13:41
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kraratau27

Бывший вице-губернатор Петербурга Кичеджи продаёт интернет-журнал “Интересант” на “Авито”

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Стоимость журнала оценивается в 6,2 млн. рублей.

В пятницу, 12 марта, бывший вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи выставил на продажу журнал "Интересант" на интернет-сервисе "Авито". 

В объявлении сказано, что интернет-сми существует с 2016 года. Издание имеет собственную аудиторию читателей, множество архивных статей, первые позиции в поисковой выдаче, а также группы в социальных сетях. В комплекте покупателю предлагаются доменное имя, сайт, лицензия, а также права управлением сайтом и группами в социальных сетях. 

Причина продажи: непрофильный актив

говорится в объявлении. 

Известно, что Кичеджи планирует освоить гостиничный бизнес. В ближайшее время у бывшего вице-губернатора Петербурга откроется отель "Богема" на Мучном переулке. 

С 2011 по 2014 годы Василий Кичеджи являлся вице-губернатором Петербурга в сферах науки, образования, культуры, спорта и СМИ. 

Ранее мы писали, что в Смольном официально объявили о смене полномочий у вице-губернаторов.

Фото: baltphoto.ru

Теги: авито, бывший вице-губернатор, интересант
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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