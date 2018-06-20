Выборжане докажут свою любовь к городу участием в субботниках

В субботниках уже приняли участие труженики предприятий и организаций Выборга, государственные и муниципальные служащие, общественные активисты, волонтеры, депутаты, студенты.

Уборка Выборгских улиц начнется 19 апреля и продлится до 18 мая. Участие в общегородском субботнике - отличный повод на деле доказать свою любовь к Выборгу.

К акции уже присоединились труженики предприятий и организаций Выборга, государственные и муниципальные служащие, общественные активисты, волонтеры, депутаты, студенты. Списки участников формировались на протяжения марта. На апрель заявки на участие подали 25 организаций, это порядка 1000 человек.

Отдел благоустройства районной администрации подготовил необходимый рабочий инвентарь, распределил участки для уборки. Чтобы присоединиться к группам или организовать вывоз мусора после санитарной уборки на территориях, которые жители сами выбрали, обращаться в отдел благоустройства администрации МО "Выборгский район" по телефону 54-171.

Желающим привести в порядок дворы рекомендуется обращаться в управляющие компании и ТСЖ, которые обслуживают жилые дома.

Администрация МО "Выборгский район" приглашает всех жителей города внести свой вклад в проведение работ по санитарной уборке территорий города Выборга.

Добрая традиция горожан встречать майские праздники в чистом и опрятном городе остается незыблемой с советских времен. В этом году губернатором Ленобласти объявлено "Соревнование чистоты" по региону.

Самые активные в уборке районы Ленинградской области получат денежные призы, которые можно будет потратить на благоустройство. Приз за первое место – 5 млн. руб., за второе – 3 млн.руб., за третье – 1 млн. руб. Оцениваться в конкурсе будет не только качество уборки, а также количество участников и креативность, проявленная при уборке территорий.

"Праздник чистоты" завершится международными "Чистыми играми", которые в этом году пройдут на территории 47 региона 18 мая.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО