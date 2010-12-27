Выборжан приглашают для участия во Всероссийском конкурсе "Мой прадед"

Все желающие принять участие должны до 31 марта заполнить карточку бойца на сайте конкурса и написать сочинение-рассуждение на одну из тем, предложенных в личном кабинете.

Ленинградское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России" приглашает школьников поучаствовать во Всероссийском конкурсе "Мой прадед".

Участники конкурса – школьники от 11 до 18 лет – напишут сочинение или исследовательскую работу на основе хранящихся в семейных архивах данных о боевом пути своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне или конфликтах 1930-1940 гг.

Все желающие принять участие должны до 31 марта заполнить карточку бойца на сайте конкурса и написать сочинение-рассуждение на одну из тем, предложенных в личном кабинете. Помочь в написании творческой работы могут воспоминания родственников, данные из архивов, газет и других открытых источников (obd-memorial.ru, pamyat-naroda.ru, podvignaroda.ru).

Победителей регионального конкурса ждет награда – памятные призы. Кроме того, Всероссийский Экспертный совет определит десять победителей, которые примут участие в шествии Бессмертного полка 9 Мая в Москве в первой колонне вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным. Также один из десяти номинантов получит главный приз – путевку во Всероссийский детский центр "Орленок".

Конкурс "Мой прадед" проводится ООД "Бессмертный полк России" при поддержке Министерства просвещения РФ. Подробная информация об организаторах, порядке проведения и требованиях конкурса находится на официальном сайте.

Источник: реиональная пресс-служба