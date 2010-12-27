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Выборжан предупредили о сильной метели 23 февраля
Сегодня, 18:05
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KaterinaKono13

Выборжан предупредили о сильной метели 23 февраля

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В дневное время столбики термометров подымутся до +2 градусов, а в ночное время, напротив, опустятся до -12 градусов. 

По информации синоптиков, днем двадцать третьего февраля в Ленинградской области местами ожидается сильная метель. Об этом сообщает сетевое издание "47news". Также на региональных трассах будет сильная гололедица. 

Кроме того, метеорологи предупреждают, что 23-25 февраля на акватории Ладожского озера возможен отрыв прикромочной части припая вдоль южного и северного побережий. В те же дни в восточной части Финского залива ожидается возобновление разрушения льда. Выход на лед опасен для жизни, предупреждают в МЧС.

В дневное время столбики термометров подымутся до +2 градусов, а в ночное время, напротив, опустятся до -12 градусов. 

Источник:  сетевое издание "47news"

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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