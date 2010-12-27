На избирательных участках в Петербурге работает около 10 000 наблюдателей

Более 50 наблюдателей представляют международные организации.

На выборах президента РФ в Северной столице будут работать около 10 000 наблюдателей. Об этом заявил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич. На брифинге в информационном центре "Выборы Президента РФ 2018" он назвал эту цифру в качестве прогноза городского избиркома.

Виктор Панкевич уточнил, что не менее 50 наблюдателей на участках представляют международные организации. В их числе специалисты ПАСЕ, ОБСЕ, парламентских ассамблей стран ШОС и ОДКБ.

Кроме того, за днем голосования и чистотой выборной процедуры может следить любой интернет-пользователь. 1814 участков оснащены медиаоборудованием, которое позволяет следить за происходящим на ИК,

Интересный факт. Если прогноз Виктора Панкевича и горизбиркома окажется верным, то на каждого сотрудника ИК в Петербурге (21 165 человек) приходится 1 наблюдатель.