Выборгским предпринимателям выдадут стартовые субсидии

Максимальный размер субсидии – 700 тысяч рублей.

30 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии по дополнительному отбору претендентов на получение стартовой субсидии на предпринимательскую деятельность. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, комиссия рассмотрела 3 заявки и провела индивидуальное собеседование с каждым предпринимателем.

По словам начальника отдела предпринимательства районной администрации Надежды Шведовой, все бизнес-планы были интересными, но члены комиссии отметили два наиболее сильных и хорошо проработанных - это производство молока и яиц, а также организация детского клуба с услугой допобразования

Отметим, что в 2020 году из муниципального и областного бюджетов было выделено более 5 млн рублей на предоставление субсидий начинающим предпринимателям. В настоящее время 7 заявителей из 9 уже получили деньги.

Ранее мы сообщили о том, что общественный совет по ЖКХ обсудил вопросы о начале отопительного сезона.

Фото: администрация МО "Выборгский район"