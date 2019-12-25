Общественный совет по ЖКХ обсудил вопросы о начале отопительного сезона

Присутствующие поговорили о мероприятиях по подготовке теплосетей к отопительному сезону, а также о работе диспетчерских служб ресурсоснабжающих предприятий и управляющих организаций.

30 сентября в Выборге состоялось совещание общественно-координационного совета по ЖКХ. Участие в совещании приняли заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко, а также представители "Выборгтеплоэнерго" и ГУП "Леноблводоканал".

Дмитрий Самойленко отметил, что администрация Выборгского района дала распоряжение всем главам администраций городских и сельских поселений приступить к регулярному протапливанию всех зданий с 1 октября.

О мероприятиях по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону рассказал гендиректор АО "Выборгтеплоэнерго" Александр Кривонос. Он сообщил, что в этом году произведен большой объем работ по замене устаревшего и выработавшего свой срок основного и вспомогательного оборудования. Также присутствующие поговорили о работе диспетчерских служб ресурсоснабжающих предприятий и управляющих организаций.

Отметим, что повестка дня была сформирована по вопросам, которые поступили от жителей и организаций, обслуживающих жилфонд.

Ранее мы написали о том, что администрация Выборгского района планирует провести велодорожки по всей исторической части города.

Фото: администрация МО "Выборгский район"