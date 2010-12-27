Выборгский район занял I место в общекомандном зачете V Спартакиады ГТО

Победители и призеры соревнований получили кубки, дипломы и грамоты с символикой Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В Выборге прошла V Спартакиада Ленинградской области "Готов к труду и обороне".

В этом году в соревнованиях по выполнению нормативов ГТО приняли участие 14 команд муниципальных образований Ленинградской области, порядка 150 участников в возрасте от 18 до 59 лет.

Каждую команду представляли десять спортсменов, которые были разбиты на четыре возрастные группы: от 18 до 29 лет (VI ступень ГТО); от 30 до 39 лет (VII ступень ГТО); от 40 до 49 лет (VIII ступень ГТО) и от 50 до 59 лет (IX ступень ГТО). Физкультурники состязались в гибкости, силе, прыжке и стрельбе, а также плавании и беге. В первый день спартакиады были определены лучшие в личном зачете, во второй день – в командном на основании результатов эстафеты.

По итогам Спартакиады ГТО Выборгский район занял I место в общекомандном зачете. Подготовил спортсменов к состязаниям тренер Владимир Перминов. Всего в копилке надрад выборгской команды 36 медалей.

Торжественное награждение состоялось 15 сентября. Победители и призеры соревнований получили кубки, дипломы и грамоты с символикой Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район ЛО"