Девять выборгских кандидатов претендуют на включение в губернаторский кадровый резерв

Заместитель председателя областного комитета финансов Илья Нюнин отметил, что жюри было непросто отобрать претендентов на региональный этап.

В минувшую пятницу в Выборге завершился муниципальный этап конкурса "Губернаторский кадровый резерв". По его результатам определены девять участников регионального тура. Комиссия высоко оценила выборгских кандидатов на включение в губернаторский кадровый резерв. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Заместитель председателя областного комитета финансов Илья Нюнин отметил, что жюри было непросто отобрать претендентов на региональный этап, поскольку все участники показали хороший уровень подготовки, погруженность в тему по своему направлению и знание широкого спектра вопросов.

Верю, что среди вас находятся те, кто непременно пройдет отбор в губернаторский кадровый резерв. Радует, что на конкурс заявились участники, готовые к саморазвитию и командной работе, с которыми мы обязательно будем сотрудничать в дальнейшем. Андрей Голобородько, заместитель главы администрации МО "Выборгский район"

Конкурсантам предстоит пройти дистанционные индивидуальные собеседования, тестирование на лидерские качества и знание нормативных правовых актов. Будущих управленцев определяют в пяти номинациях: "Современное образование", "Социальная реформа", "Комфортная городская среда, благоустройство", "Экология, обращение с отходами", "Экономика, финансы".

Победители смогут претендовать на должности от начальника сектора до зампредседателя комитета администрации Ленобласти.

На прошлой неделе Валерий Савинов провел прием граждан Выборгского района в телефонном режиме. Дистанционный способ общения с населением используется в связи с постановлением Правительства Ленинградской области № 573. Органам местного самоуправления рекомендовано временно ограничить личный прием жителей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО