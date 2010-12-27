Выборгский район стал участником празднования 92-й годовщины Дня Ленобласти

На площади города состоялся смотр спортивного парада, который провел губернатор Александр Дрозденко.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню образования Ленинградской области, прошли в Бокситогорске в минувшую субботу.

В Год ЗОЖ праздничное шествие районных делегаций Ленинградской области символизировало различные виды спорта. В нем приняли участие представители всех муниципальных образований региона.

На площади города состоялся смотр спортивного парада, который провел губернатор Александр Дрозденко.

Представители Выборгского района, в целях популяризации здорового образа жизни и, в частности, развития автоспорта в России, продемонстрировали тематическое выступление и презентацию данного вида спорта.

Напомним, в этом году экипаж российской команды SMP Racing в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Стоффеля Вандорна на спортпрототипе BR1 российской компании BR Engineering стал бронзовым призером легендарного марафона "24 часа Ле-Мана" и лучшим среди команд, выступающих на негибридных автомобилях.

"Это знаменательное событие в истории российского автоспорта послужило идеей для выступления делегации от Выборгского района, центральной фигурой которой стал первый российский пилот Формулы 1, гонщик программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталий Петров", - рассказал глава администрации МО "Выборгский район".

В ходе торжеств были названы столицы Ленинградской области. В 2020 году этим статусом наделен Всеволожск.

"2020-й год – Год Победителей – поскольку мы будем отмечать 75-летие Великой Победы и чествовать тех, кто победил тогда, в 1945-м и тех, кто потом своим огромным трудом возрождал страну, и, одновременно, это будет Год Победителей сегодняшнего дня, тех, кто добивается больших успехов и в труде, и в спорте, и в общественной работе, и во многих других сферах. Всех победителей, которые двигали и двигают Ленинградскую область вперед – мы будем приветствовать в следующем году", – сказал губернатор Александр Дрозденко.

В 2021 году столицей Ленинградской области, принимающей гостей, станет Тосно.

Напомним, Выборг дважды получал право принимать областной праздник – в 2009 и 2018 годах.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО