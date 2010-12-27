Выборгский эксперт приговорила к сносу исторический дом в Иркутске

Выборгский эксперт Юлия Куваева уже прославившаяся неоднозначными экспертными заключениями в родном городе приговорила к сносу историческое здание в Иркутске. Жители прибайкальского города решительно недовольны экспертом.

Уже более 800 жителей Иркутская заявили о своем протесте, против сноса исторического здания постройки начала 20 века, дома врача Аркадия Рассушина. Какое отношение эта новось имеет к Выборгу? Как оказывается, самое прямое. Решение об исключении дома из перечня выявленных памятников было принято на основании заключения об отсутствии ценности постройки, подготовленного Выборгским экспертом Юлией Куваевой.

Юлия уже не в первый раз в негативном ключе попадает в поле зрения СМИ. Так, буквально несколько лет назад она прославилась и в родном городе, где подписала неоднозначно принятое горожанами заключение о прокладке путепровода через Папульский лесопарк. Сегодня, после открытия путепровода, со стороны жителей Выборга какие-либо претензии пропали, но первый проект, предложенный экспертом Юлией, подразумевавший уничтожение самой важной исторической части парка был принят очень негативно и неоднократно критиковался медиа, как впрочем и компетентность лица его предложившего.

Шум в Иркутске поднялся в первую очередь из-за того, почему женщина проживающая в Выборге принимает решения о ценности архитектурных объектов в городе, с которым её не связывает ничего. Группы в социальных сетях Иркутска буквально разрываются от комментариев о том, что экспертиза была проведена халатно, а решение принято не по результатам независимых исследований, а в интересах каких-то лиц.

Сейчас жители Иркутска организовали петицию, которая разместилась на сайте наследие-иркутск.рф. Адресатом петиции стал губернатор Иркутской области, Сергей Левченко. В ней граждане просят, а скорее требуют противодействовать уничтожению памятника архитектуры. В тексте также указано, что это не первый случай и что здания города, представляющие для него ценность неоднократно приговаривались к сносу с помощью никому неизвестных, но аттестованных федеральными властями экспертов.

По заказу Иркутского отделения ВООПИК была подготовлена ещё одна, положительная экспертиза, которая доказывает что дом Рассушина является памятником. Результаты второй экспертизы также были отправлены в адрес губернатора.

Фото: Google Maps