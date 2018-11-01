Выборгский дрон-шпион: склад военных с сотнями брошенных автомобилей

Выборгский дрон-шпион поднялся в небо над полузаброшенными складами военных, на которых уже не первый десяток лет мирно догнивает целая куча старой автомобильной техники.

На этот раз дрон-шпион пролетит над БХиРВТ. В переводе с военного на человеческий - над базой хранения и ремонта вооружения и техники. До девяностых годов здесь находился артиллерийский полк с почти 150 военнослужащими личного состава. После развала СССР часть начала приходить в запустение, а в 2010 году, как пишут в комментариях на сайте Wikimapia, военные совсем покинули территорию объекта, оставив только незначительную охрану и собак. Сейчас территория части неторопясь зарастает травой.

Сосчитать количество автомобилей достаточно сложно. Примерно, здесь расположилось 700 штук ЗИЛ-131 и ГАЗ-66. Есть несколько КАМАЗов, УАЗы, десяток БТР, а также пара десятков дизель-генераторов и отдельных сменных кузовов для машин.

Видео: Piter.TV