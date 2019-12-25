Выборгских производителей сельскохозяйственной продукции наградили золотыми медалями

В Выборгском районе высокое качество хлеба, лучшая в России радужная форель и черничный йогурт.

4 сентября в Санкт-Петербурге прошла международная агропромышленная выставка "Агрорусь". Участники от Выборгского района получили 4 золотые медали и 43 диплома министерства сельского хозяйства России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Призы за качественную продукцию получили: ООО "Приморская пекарня" за хлеб "Дарницкий" ржано-пшеничный и белый пшеничный, ООО "Рыбстандарт" – за радужную форель, ООО СХППЗ Лосево – за черничный йогурт.

Теперь производители смогут указывать логотип медали при маркировке своей продукции.

Ранее мы написали о том, что воспитанники Выборгского ресурсного центра получили благодарности.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО