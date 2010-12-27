Выборгские ветераны приняли участие в турнире по волейболу

Участниками соревнований стали мужчины старше 50-ти лет и женщины старше 40.

В минувшее воскресенье, 11 ноября, в Выборге состоялся турнир по волейболу среди ветеранов. Участниками соревнований стали мужчины старше 50-ти лет и женщины старше 40. Всего было 4 мужских и 3 женских команд, сообщает газета "Выборг".

В рамках мероприятия журналисты газеты "Выборг" смогли пообщаться с заместителем председателя по волейболу в Выборге Юрием Алексеевым.

Эти люди любят Волейбол. Все они, так или иначе связаны со спортом, но не с большим, а с любительским. Среди участников есть люди, которым за 70 лет, и они играют! У всех пожилых людей что-то болит. И колени, и суставы, и за сердце "хватаются" … Кому-то приходится ходить с палками, бегать трусцой, чтобы поддерживать здоровье. Даже те, кто приходит играть в волейбол, постоянно болеют, но они всегда в зале, потому что им становится легче. Отдыхают, общаются. Хотя у ветеранов по волейболу болит не меньше, чем у обычных ветеранов. Юрий Алексеев, заместитель председателя по волейболу в Выборге

В январе 2019 года в Выборге пройдет большой турнир по волейболу среди ветеранов.

Источник: газета "Выборг"